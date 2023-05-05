В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото) — Finance.ua
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В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото)

Технологии&Авто
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В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото)
В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото)
Испанский стартап Natural Movement презентовал свою новую модель Liux Gekko. Компактный городской электромобиль отличается нестандартной конструкцией. Подробности авто раскрыли на официальном сайте производителя.
Новый Liux Gekko — компактный городской электромобиль размером со Smart. Он достигает 2,7 м в длину и 1,5 м в ширину. Хэтчбек отличается однообъемным дизайном с короткими свесами кузова и тоненькими диодными фарами.
Электрокар весит всего 550 кг, а в его конструкции преобладают экологически чистые материалы. На стальную раму установлен кузов из специального полимерного материала, полученного из льняных волокон.
В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото)
Кроме того, при создании авто использованы растительные смолы, дерево и биокомпозиты. Часть деталей электромобиля напечатаны на 3D-принтере.
В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото)
Легкий электрокар Liux Gekko оснащен скромным 20-сильным мотором на задней оси и способен развить 100 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 13 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 150 км. Передние тормоза у авто дисковые, а задние — барабанные.
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По материалам:
Фокус
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