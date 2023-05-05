В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото) — Finance.ua

В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото) Сегодня 06:10 — Технологии&Авто

В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото)

Испанский стартап Natural Movement презентовал свою новую модель Liux Gekko. Компактный городской электромобиль отличается нестандартной конструкцией. Подробности авто раскрыли на официальном сайте производителя.

Новый Liux Gekko — компактный городской электромобиль размером со Smart. Он достигает 2,7 м в длину и 1,5 м в ширину. Хэтчбек отличается однообъемным дизайном с короткими свесами кузова и тоненькими диодными фарами.

Электрокар весит всего 550 кг, а в его конструкции преобладают экологически чистые материалы. На стальную раму установлен кузов из специального полимерного материала, полученного из льняных волокон.

Кроме того, при создании авто использованы растительные смолы, дерево и биокомпозиты. Часть деталей электромобиля напечатаны на 3D-принтере.

Легкий электрокар Liux Gekko оснащен скромным 20-сильным мотором на задней оси и способен развить 100 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 13 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 150 км. Передние тормоза у авто дисковые, а задние — барабанные.

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Фокус По материалам:

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