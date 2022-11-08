В японском городе тестируют «выборы в смартфоне» — Finance.ua
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В японском городе тестируют «выборы в смартфоне»

Мир
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В японском городе тестируют «выборы в смартфоне»
В японском городе тестируют «выборы в смартфоне»
В японском городе Цукуба, недалеко от столицы Токио, проходят вымышленные выборы с целью тестирования возможности голосования по смартфону.
Об этом сообщает NHK.
Городские власти стремятся провести реальные онлайн-выборы мэра и городского совета уже в 2024 году.
8 ноября около 14 тыс. жителей, заранее получивших специальные открытки, начали отдавать свои виртуальные голоса на виртуальных выборах в городе.
На листовках изображены четыре вымышленных кандидата и описаны их обещания: например, предоставление субсидий на оплату обучения.
Избиратели должны использовать специальное приложение в смартфоне для голосования.
Для усиления безопасности избирательного процесса им необходимо ввести заранее выданные номера или отсканировать свои идентификационные карты, чтобы подтвердить свое лицо. Голосование будет продолжаться до следующего понедельника.
Городские власти планируют оценить работу системы голосования путем опроса участников.
Сам город Цукуба считается «наукоградом» Японии, поскольку в городе очень много учебных заведений и высокотехнологичных компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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