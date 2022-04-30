В Японии создадут квантовый компьютер из бриллиантов, способных хранить миллиарды терабайт данных — Finance.ua
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В Японии создадут квантовый компьютер из бриллиантов, способных хранить миллиарды терабайт данных

30.04.2022, 00:15Технологии&Авто
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В Японии исследователи научились создавать большие алмазные пластины, которые можно использовать в квантовых компьютерах. Детали проекта обнародовал сайт Techradar.
Технологии для выпуска чистых искусственных алмазов уже существуют, однако их размер составляет максимум 4 квадратных миллиметра. Японская ювелирная фирма Adamant Namiki Precision Jewelry в сотрудничестве с учеными из Университета Сага на Кюсю представила новый метод, который позволяет производить алмазные пластины площадью 2 квадратных дюйма (около 13 квадратных сантиметров) — изделия получили название «бриллианты Кензан» (Kenzan Diamond).
Алмазы, полученные в результате предыдущих опытов, ювелиры забраковали из-за слишком высокого содержания азота, и со временем им удалось решить эту проблему. Вместо засева алмазными микроиглами команда воспользовалась методом ступенчатого потокового роста, когда атомы на пластине распределяются к естественным краям ступеней между соседними уровнями атомных плоскостей. Для основы они подобрали сапфировую подложку с иридиевой пленкой, которая благодаря ступенчатой структуре позволяет выращивать алмазы при высоких температуре и давлении, избегая появления трещин при охлаждении и сводя к минимуму поглощение азота.
Пластина из&nbsp;бриллиантов Кензан Пластина из бриллиантов Кензан
Традиционные компьютеры используют процессоры с чипами из кремния, который разработчики пытаются заменить алмазом — самым твердым материалом на планете и отличным проводником тепла. По словам ученых, благодаря чистоте и достаточно большим размерам «Бриллианты Кензан» можно использовать для хранения информации при квантовых вычислениях, ведь на одной 2-дюймовой пластине поместится столько же данных, сколько на миллиарде дисков Blu-Ray, то есть как минимум 24 млн терабайт.
Adamant Namiki планирует выпустить Kenzan Diamond в продажу в 2023 году. Тем временем компания уже работает над созданием алмазных пластин размером 4 дюйма, которые позволят квантовым компьютерам хранить еще больше данных.
По материалам: Фокус
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