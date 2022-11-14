В Японии сформировали консорциум по производству полупроводников — Finance.ua

В Японии сформировали консорциум по производству полупроводников
В Японии восемь крупных компаний объединяют усилия по выпуску полупроводников следующего поколения.
Об этом сообщает NHK.
В консорциум входят компании Toyota и Sony, а также телекоммуникационный гигант NTT. Консорциум будет называться Rapidus.
Новая компания будет выпускать новейшие полупроводники, незаменимые в таких областях, как самоуправляемые автомобили, суперкомпьютеры, а также цифровые умные города.
Компании планируют начать внутреннее производство через пять лет.
Производители полупроводников во всем мире конкурируют в разработке моделей более тонких микросхем для улучшения рабочих характеристик.
Тонкость микросхем измеряется в нанометрах. Южнокорейская компания Samsung начала массовое производство полупроводников в три нанометра в июне. Новая японская компания хочет выпускать полупроводники в два нанометра и тоньше.
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