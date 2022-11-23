В Японии разработали наушники, не мешающие слышать, что происходит вокруг — Finance.ua

В Японии разработали наушники, не мешающие слышать, что происходит вокруг Сегодня 04:08 — Фондовый рынок

Японская компания NTT Sonority разработала наушники, позволяющие пользователям слышать, что происходит вокруг, в то время как окружение не слышит звуки с устройства.

В наушниках использованы тщательно сконструированные динамики, производящие звук, не перекрывая ушной канал. В компании отмечают, что пользователи таким образом могут быть в курсе происходящего вокруг и даже участвовать в разговоре. При этом наушники создают акустические волны, препятствующие «утечке» звука наружу и причинению тем самым неудобства окружению.

Отмечается, что компания Sony также выпустила в продажу беспроводные наушники-капельки с отверстием, что позволяет владельцу слышать происходящее вокруг. Эти устройства также оснащены микрофонами, которые могут определить, когда пользователь разговаривает, чтобы ему было проще вести разговор.

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