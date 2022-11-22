В Японии разработали наушники, которые не мешают слышать, что происходит вокруг — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Японии разработали наушники, которые не мешают слышать, что происходит вокруг

Технологии&Авто
20
В Японии разработали наушники, которые не мешают слышать, что происходит вокруг
В Японии разработали наушники, которые не мешают слышать, что происходит вокруг
Японская компания NTT Sonority разработала наушники, позволяющие пользователям слышать, что происходит вокруг, в то время как окружение не слышит звуки с устройства.
Об этом сообщает NHK.
В наушниках использованы тщательно сконструированные динамики, производящие звук, не перекрывая ушной канал. В компании отмечают, что пользователи таким образом могут быть в курсе происходящего вокруг и даже участвовать в разговоре. При этом наушники создают акустические волны, препятствующие «утечке» звука наружу и причинению тем самым неудобства окружению.
Отмечается, что компания Sony также выпустила в продажу беспроводные наушники-капельки с отверстием, что позволяет владельцу слышать происходящее вокруг. Эти устройства также оснащены микрофонами, которые могут определить, когда пользователь разговаривает, чтобы ему было проще вести разговор.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.