В Японии банк начнет обслуживать клиентов через метавселенную — Finance.ua
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В Японии банк начнет обслуживать клиентов через метавселенную

Финтех и Карты
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В Японии банк начнет обслуживать клиентов через метавселенную
В Японии банк начнет обслуживать клиентов через метавселенную
MUFG, крупнейший банк Японии, планирует предоставлять финансовые услуги через метавселенную в 2023 году.
Банк объявил о партнерстве с ANA Holdings, разрабатывающей собственную платформу метавселенной. Благодаря партнерству, MUFG планирует стать частью будущей цифровой платформы ANA. Ожидается, что метавселенная начнет работу с базой пользователей в 38 миллионов.
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Внутри метавселенной MUFG предложит клиентам почти полный список своих финансовых услуг.
Известно, что партнеры ANA откроют в метавселенной свои филиалы. Среди них японская страховая компания Sompo Japan, которая будет предлагать пользователям страховку от возможных убытков, связанных с транзакциями в метавселенной.
Ранее крупнейший японский оператор мобильной связи NTT Docomo заключил партнерское соглашение с многосетевой платформой смарт-контрактов Astar Network для ускорения внедрения Web3 в стране.
По материалам:
cryptomisto
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