В Японии банк начнет обслуживать клиентов через метавселенную — Finance.ua

В Японии банк начнет обслуживать клиентов через метавселенную Сегодня 03:01 — Финтех и Карты

В Японии банк начнет обслуживать клиентов через метавселенную

MUFG, крупнейший банк Японии, планирует предоставлять финансовые услуги через метавселенную в 2023 году.

Банк объявил о партнерстве с ANA Holdings, разрабатывающей собственную платформу метавселенной. Благодаря партнерству, MUFG планирует стать частью будущей цифровой платформы ANA. Ожидается, что метавселенная начнет работу с базой пользователей в 38 миллионов.

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Внутри метавселенной MUFG предложит клиентам почти полный список своих финансовых услуг.

Известно, что партнеры ANA откроют в метавселенной свои филиалы. Среди них японская страховая компания Sompo Japan, которая будет предлагать пользователям страховку от возможных убытков, связанных с транзакциями в метавселенной.

Ранее крупнейший японский оператор мобильной связи NTT Docomo заключил партнерское соглашение с многосетевой платформой смарт-контрактов Astar Network для ускорения внедрения Web3 в стране.

cryptomisto По материалам:

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