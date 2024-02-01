В январе украинцы приобрели почти вдвое больше новых легковых автомобилей. 10 самых популярных марок — Finance.ua

В январе украинцы приобрели почти вдвое больше новых легковых автомобилей. 10 самых популярных марок
В январе 2024 года украинцы приобрели почти 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 47% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
«В течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. От показателя довоенного января 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что почти аналогичный объем продаж январский рынок показывал в 2017 году.
Самые популярные марки авто
С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota — 764 авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.
Второй по популярности маркой стала Renault — 504 ед. Итак, французская марка улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза.
Третье место в рейтинге у Volkswagen — 476 ед. (+133%).
На четвертом месте Skoda — 312 ед. (+33%).
Замыкает пятерку лидеров января Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом.
Также в топ-10 месяца вошли: Hyundai — 177 ед. (+11%); Suzuki — 160 ед. (-13%); Peugeot — 159 ед. (+657%); Lexus — 151 ед. (+66%); Mazda — 149 ед. (+54%).
Бестселлером января 2024 года стал кроссовер Renault Duster, нашедший 479 покупателей.
Напомним, самой популярной маркой авто с пробегом из США в 2023 году была Tesla Model 3. Украинцы приобрели более 3 тыс. авто. Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим в 2023 году украинский автопарк, составляет 6 лет.
Эксперты Института исследований авторынка писали, что на протяжении 2023 года украинцы продавали в интернете подержанные легковушки совокупной стоимостью свыше 25,5 миллиарда долларов США. Средняя цена легковых автомобилей, которые предлагали к продаже в интернете в 2023 году, составила $5 700. Суммарный рост за 12 месяцев составил 9,1%.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:
Хочу оформить каско 🚗
Поделиться новостью