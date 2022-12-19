В январе-ноябре Украина сократила производство пива на 28,1% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В январе-ноябре Украина сократила производство пива на 28,1%

Казна и Политика
13
Компания «Укрпиво» (Киев) констатирует снижение производства пива в Украине на 28,1% до 113,2 млн дал в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении «Укрпива».
«Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об. %) за 11 месяцев 2022 года — 113,2 млн дал, или составляет 71,9% к аналогичному периоду 2021 года, и производство солода — 156 392 тонн, что составляет 80,1% к аналогичному периоду 2021 года», — отмечается в нем.
Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре Украина сократила производство пива на 28,6% до 103,8 млн дал.
Согласно экспертной оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом производство пива (кроме безалкогольного пива) сократилось на 5% до 170,5 млн дал, производство солода — на 18,5% до 218 500 тонн.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом экспорт пива уменьшился на 5,6%, или на 2,527 млн ​​долларов, до 42,431 млн долларов, импорт — увеличился на 6,9%, или на 4,629 млн долларов, до 71,742 млн долларов.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.