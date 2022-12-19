В январе-ноябре Украина сократила производство пива на 28,1% — Finance.ua

В январе-ноябре Украина сократила производство пива на 28,1% Сегодня 02:34 — Казна и Политика

Компания «Укрпиво» (Киев) констатирует снижение производства пива в Украине на 28,1% до 113,2 млн дал в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении «Укрпива».

«Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об. %) за 11 месяцев 2022 года — 113,2 млн дал, или составляет 71,9% к аналогичному периоду 2021 года, и производство солода — 156 392 тонн, что составляет 80,1% к аналогичному периоду 2021 года», — отмечается в нем.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре Украина сократила производство пива на 28,6% до 103,8 млн дал.

Согласно экспертной оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом производство пива (кроме безалкогольного пива) сократилось на 5% до 170,5 млн дал, производство солода — на 18,5% до 218 500 тонн.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом экспорт пива уменьшился на 5,6%, или на 2,527 млн ​​долларов, до 42,431 млн долларов, импорт — увеличился на 6,9%, или на 4,629 млн долларов, до 71,742 млн долларов.

Українські Новини По материалам:

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