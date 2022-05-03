В январе-марте оборот наличных денег в кассах банков снизился — Finance.ua
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В январе-марте оборот наличных денег в кассах банков снизился

Сегодня 21:24Казна и Политика
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В январе-марте оборот наличных денег в кассах банков снизилсяВ январе-марте оборот наличных денег в кассах банков снизился
Война сказалась на объемах кассовых оборотов банков: в январе—марте 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщают в Нацбанке.
Объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 490,4 млрд грн и уменьшился на 11% по сравнению с январем—мартом прошлого года.
Выдача наличных из касс банков в I квартале 2022 года составила 544,8 млрд грн. Она уменьшилась не так существенно, всего на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В то же время, за I квартал 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.
Традиционно в тройку наиболее распространенных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):
  • по операциям клиентов с использованием платежных карт — 78,9%;
  • на приобретение иностранной валюты у клиентов — 5,6%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи — 5,6%.
По-прежнему крупнейшими источниками поступлений наличных средств в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 34,1%;
  • торговая выручка — 31,8%;
  • выручка от всех видов услуг — 14%.
Инфографика: НБУ Инфографика: НБУ
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По материалам: Finance.ua
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