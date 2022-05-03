В январе-марте оборот наличных денег в кассах банков снизился — Finance.ua

Объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 490,4 млрд грн и уменьшился на 11% по сравнению с январем—мартом прошлого года.
Выдача наличных из касс банков в I квартале 2022 года составила 544,8 млрд грн. Она уменьшилась не так существенно, всего на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В то же время, за I квартал 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.
Традиционно в тройку наиболее распространенных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):
по операциям клиентов с использованием платежных карт — 78,9%;
на приобретение иностранной валюты у клиентов — 5,6%;
для подкрепления операторов почтовой связи — 5,6%.
По-прежнему крупнейшими источниками поступлений наличных средств в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
операции клиентов с использованием платежных карт — 34,1%;
торговая выручка — 31,8%;
выручка от всех видов услуг — 14%.
Инфографика: НБУ
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать нужный именно вам «пластик».