В январе-марте оборот наличных денег в кассах банков снизился — Finance.ua

В январе-марте оборот наличных денег в кассах банков снизился

Сегодня 21:24 — Казна и Политика

В январе-марте оборот наличных денег в кассах банков снизился

Война сказалась на объемах кассовых оборотов банков: в январе—марте 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщают в Нацбанке.

Объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 490,4 млрд грн и уменьшился на 11% по сравнению с январем—мартом прошлого года.

Выдача наличных из касс банков в I квартале 2022 года составила 544,8 млрд грн. Она уменьшилась не так существенно, всего на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В то же время, за I квартал 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

Традиционно в тройку наиболее распространенных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт — 78,9%;

на приобретение иностранной валюты у клиентов — 5,6%;

для подкрепления операторов почтовой связи — 5,6%.

По-прежнему крупнейшими источниками поступлений наличных средств в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

операции клиентов с использованием платежных карт — 34,1%;

торговая выручка — 31,8%;

выручка от всех видов услуг — 14%.

Инфографика: НБУ

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