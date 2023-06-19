В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 166,2 млрд гривен, $1,6 млрд и €505 млн — Finance.ua

В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 166,2 млрд гривен, $1,6 млрд и €505 млн Сегодня 07:21 — Фондовый рынок

В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 166,2 млрд гривен, $1,6 млрд и €505 млн

В январе-мае Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 166,2 млрд гривен, 1 644 млн долларов и 505 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка

Минфин разместил гривневые гособлигации на 166,23 млрд гривен, что на 87,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Также были размещены бумаги на 1644 млн долларов и 505 млн евро, что соответственно на 357,7% и 114% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 19,1% годовых, в долларах — 4,7% годовых (+0,1 п.п.), в евро — 3,1% (+0,4 п.п.) годовых.

Напомним, в 2022 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 164,4 млрд гривен, 2 089 млн долларов и 984 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В 2021 году Минфин привлек в госбюджет 287,9 млрд гривен, 3096 млн долларов и 783 млн евро за счет размещения ОВГЗ. 2020 Минфин привлек в госбюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.