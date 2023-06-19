В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 166,2 млрд гривен, $1,6 млрд и €505 млн — Finance.ua
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В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 166,2 млрд гривен, $1,6 млрд и €505 млн

Фондовый рынок
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В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 166,2 млрд гривен, $1,6 млрд и €505 млн
В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 166,2 млрд гривен, $1,6 млрд и €505 млн
В январе-мае Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 166,2 млрд гривен, 1 644 млн долларов и 505 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Минфин разместил гривневые гособлигации на 166,23 млрд гривен, что на 87,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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Также были размещены бумаги на 1644 млн долларов и 505 млн евро, что соответственно на 357,7% и 114% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 19,1% годовых, в долларах — 4,7% годовых (+0,1 п.п.), в евро — 3,1% (+0,4 п.п.) годовых.
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Напомним, в 2022 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 164,4 млрд гривен, 2 089 млн долларов и 984 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
В 2021 году Минфин привлек в госбюджет 287,9 млрд гривен, 3096 млн долларов и 783 млн евро за счет размещения ОВГЗ. 2020 Минфин привлек в госбюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

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По материалам:
Українські Новини
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