В Windows 11 вернут «фишку» Windows 10 — Finance.ua

В Windows 11 вернут «фишку» Windows 10

Сегодня 03:40 — Фондовый рынок

Поиск Windows интегрирован в панель задач, но между версиями системы есть разница. В Windows 10 можно щелкнуть на поисковом боксе в левом нижнем углу панели задач. В Windows 11 появилась новая иконка поиска.

По умолчанию она выводит используемые программы, а также контент из Microsoft Bing. Однако Microsoft готовится вернуть поиску привычный вид.

По скриншоту, предоставленному изданием Windows Latest, видно, что компания возвращает панель поиска с Windows 10, но в соответствии с дизайном Windows 11 и WinUI 3.0.

К сожалению, нельзя щелкнуть правой кнопкой мыши по строке поиска, чтобы изменить настройки. Новая панель поиска находится на стадии тестирования, и пока неизвестно, когда она начнет разворачиваться для пользователей.

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