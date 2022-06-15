В Wells Fargo прогнозируют, что евро в течение месяца сравняется с долларом — Finance.ua
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В Wells Fargo прогнозируют, что евро в течение месяца сравняется с долларом

Сегодня 10:25Валюта
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В Wells Fargo прогнозируют, что евро в течение месяца сравняется с долларомВ Wells Fargo прогнозируют, что евро в течение месяца сравняется с долларом
По прогнозам одного из крупнейших банков США Wells Fargo, евро может сравняться с долларом в течение месяца вследствие растущего разрыва между учетными ставками и экономическим ростом в США и Европе.
Об этом валютный стратег банка Эрик Нельсон рассказал в интервью Bloomberg.
Если это в конце концов произойдет, то доллар и евро сравняются в стоимости впервые за два десятилетия. Во вторник евро котировалось на уровне 1,04 доллара после трехдневного падения.
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В середине мая курс евро достиг пятилетнего минимума. В этом году валюта ослабла на 8% против доллара в результате агрессивного усиления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что подтолкнуло процентные ставки в США на значительно более высокие уровни, чем в Европе.
Прогноз Wells Fargo учитывает, в частности, распространенные предположения о повышении ФРС ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, что должно подтолкнуть доллар к самому высокому уровню за последние два года.
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«Усиление доллара произошло быстрее, чем мы ожидали», — рассказал Нельсон. — По нашему мнению, вопрос паритета — это скорее вопрос «когда», чем «если»".
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Снижение курса евро к доллару является, в частности, стремлением инвесторов избегать риска и инвестировать в условно более «безопасные» активы. Причем, тенденция может продолжиться, поскольку доходность облигаций Минфина США растет, а инвесторы и дальше выходят из рисковых активов.

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По материалам: Економічна Правда
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