В Wells Fargo прогнозируют, что евро в течение месяца сравняется с долларом — Finance.ua

В середине мая курс евро достиг пятилетнего минимума. В этом году валюта ослабла на 8% против доллара в результате агрессивного усиления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что подтолкнуло процентные ставки в США на значительно более высокие уровни, чем в Европе.
Прогноз Wells Fargo учитывает, в частности, распространенные предположения о повышении ФРС ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, что должно подтолкнуть доллар к самому высокому уровню за последние два года.
Снижение курса евро к доллару является, в частности, стремлением инвесторов избегать риска и инвестировать в условно более «безопасные» активы. Причем, тенденция может продолжиться, поскольку доходность облигаций Минфина США растет, а инвесторы и дальше выходят из рисковых активов.