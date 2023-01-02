В ВСУ рассказали, кого из женщин призывают в Украине — Finance.ua

В ВСУ рассказали, кого из женщин призывают в Украине Сегодня 17:35

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, кто из женщин может быть призван и кем они служат в Украинской армии.

Об этом сообщает НВ.

Отмечается, что в армии есть как мобилизованные женщины, так и добровольцы.

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«Женщин могут мобилизовать, но пока в этом нет острой необходимости. Они могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Такие, конечно, есть. У нас проходит службу очень много военнослужащих-женщин. В процентном соотношении до войны их было гораздо больше, где-то до 10%, возможно, даже больше», ― говорит он.

Это связано с тем, что за 9 месяцев увеличилось количество личного состава войск в результате мобилизации. Поэтому преимущественно женщины сейчас служат на руководящих должностях, поскольку пришли на службу до 2022 года.

«В связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут в вооруженные силы, и если они полностью отвечают всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность. У нас есть военнослужащие-женщины — командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и т.д.», — объясняет Роман Горбач.

Как указано в законе и приложениях к нему, для женщин существует список профессий, которые соответствуют боевым специальностям, но они могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Однако на учет должны стать женщины-медработницы, профессии которых указаны в приложении. Это не означает мобилизацию — по законодательству, она для женщин добровольная, а бронированию на работе подлежат также медработники.

Справка Finance.ua:

Закон, принятый Радой 7 октября, предусматривает, что обязательной постановке на военный учет подлежат только «женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности». Другие женщины, имеющие специальность из перечня Минобороны, могут встать на учет только добровольно.

НВ По материалам:

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