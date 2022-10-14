В Volvo показали флагманский электрокроссовер — Finance.ua

В Volvo показали флагманский электрокроссовер 14.10.2022, 00:44 — Технологии&Авто

В Volvo показали флагманский электрокроссовер, Фото: Volvo

В Volvo официально представили новый Polestar 3. Первый кроссовер от электрического подразделения шведской марки уже доступен для заказа по цене от 85 300 до 91 300 долларов, но его производство в США и Китае начнется только в конце 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт бренда.

Polestar 3 — пятиместный среднеразмерный кроссовер премиум-класса. Электрокар построен на платформе, которую также будет использовать новый Volvo XC90. Его конкурентами станут Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes-Benz EQE и Tesla Model X.

Фото: Volvo

Размеры Polestar 3 2023:

длина — 4900 мм;

ширина — 2120 мм;

высота — 1614 мм;

колесная база — 2985 мм.

Дизайн кроссовера ранее уже был рассекречен и не стал сюрпризом. У авто элегантный силуэт с наклонной крышей и изогнутой оконной линией. У него тоненькие диодные фары и фонари, а заднее стекло прикрыто большим спойлером.

Салон Polestar 3 выполнен в лаконичном скандинавском стиле, а в отделке использованы экологически чистые материалы. У кроссовера небольшая виртуальная приборная панель и большой 14,5-дюймовый тачскрин портретного формата. Мультимедиа, кстати, базируется на Android. Объем багажника составляет 484 — 1411 л.

Фото: Volvo

Базовая комплектация Polestar 3 включает в себя панорамную крышу, 21-дюймовые диски, подогрев руля и всех сидений. Среди опций есть проекция на лобовое стекло, акустика Bowers&Wilkins с 25 динамиками, парковочный автопилот и система полуавтономного вождения разработки NVidia.

Электромобиль Polestar 3 предложат в двух полноприводных версиях на 489 и 517 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5 и 4,7 с соответственно.

Аккумуляторная батарея емкостью 111 кВтч обеспечивает запас хода 600 км. Зарядить электрокар Volvo в быстром режиме на 80% можно за 30 минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.