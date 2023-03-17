В Volkswagen выпустят десять новых электромобилей до 2026 года — Finance.ua

В Volkswagen выпустят десять новых электромобилей до 2026 года Сегодня 06:34 — Технологии&Авто

В Volkswagen выпустят десять новых электромобилей до 2026 года

В Volkswagen планируют значительно расширить свое семейство электромобилей ID, выпустив десять новых моделей к 2026 году.

Об этом сообщили на сайте бренда.

Недавно Volkswagen показали концепт ID.2all — предвестника новой электрической модели на замену хэтчбеку Polo. Параллельно с этим бренд рассказал о своих планах насчет электрификации модельной линейки.

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В целом до 2026 года Volkswagen хотят выпустить десять новых полностью электрических моделей, которые войдут в разные сегменты. В 2023 году уже был представлен новый ID.3, но на подходе ID. Buzz с длинной колесной базой и большой седан ID.7.

Еще одними новинками бренда станут компактный электрический кроссовер и самый дешевый электромобиль в модельной линейке — ID.1. Его первоначальная стоимость будет составлять менее 21 100 тысяч долларов.

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Volkswagen ID.1 будет примерно того же размера, что и Polo. По слухам, электрокар оснастят аккумуляторной батареей емкостью 57 кВтч. Запас хода составит около 402 км на одном заряде.

Для снижения стоимости модели будут использоваться более дешевые химические вещества для литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Тем не менее, это не должно повлиять на общее качество электромобиля.

Volkswagen намерена достичь доли электромобилей в Европе на уровне 80%. Эти десять новых моделей призваны помочь бренду достичь этой цели.

Фокус По материалам:

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