В Volkswagen выпустят десять новых электромобилей до 2026 года — Finance.ua
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В Volkswagen выпустят десять новых электромобилей до 2026 года

Технологии&Авто
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В Volkswagen выпустят десять новых электромобилей до 2026 года
В Volkswagen выпустят десять новых электромобилей до 2026 года
В Volkswagen планируют значительно расширить свое семейство электромобилей ID, выпустив десять новых моделей к 2026 году.
Об этом сообщили на сайте бренда.
Недавно Volkswagen показали концепт ID.2all — предвестника новой электрической модели на замену хэтчбеку Polo. Параллельно с этим бренд рассказал о своих планах насчет электрификации модельной линейки.
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В целом до 2026 года Volkswagen хотят выпустить десять новых полностью электрических моделей, которые войдут в разные сегменты. В 2023 году уже был представлен новый ID.3, но на подходе ID. Buzz с длинной колесной базой и большой седан ID.7.
Еще одними новинками бренда станут компактный электрический кроссовер и самый дешевый электромобиль в модельной линейке — ID.1. Его первоначальная стоимость будет составлять менее 21 100 тысяч долларов.
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Volkswagen ID.1 будет примерно того же размера, что и Polo. По слухам, электрокар оснастят аккумуляторной батареей емкостью 57 кВтч. Запас хода составит около 402 км на одном заряде.
Для снижения стоимости модели будут использоваться более дешевые химические вещества для литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Тем не менее, это не должно повлиять на общее качество электромобиля.
Volkswagen намерена достичь доли электромобилей в Европе на уровне 80%. Эти десять новых моделей призваны помочь бренду достичь этой цели.

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По материалам:
Фокус
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