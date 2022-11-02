В Винницкой области псевдоволонтеры присвоили более ₴1 миллиона пожертвований — Finance.ua
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В Винницкой области псевдоволонтеры присвоили более ₴1 миллиона пожертвований

Криминал
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В Винницкой области псевдоволонтеры присвоили более ₴1 миллиона пожертвований
В Винницкой области псевдоволонтеры присвоили более ₴1 миллиона пожертвований, Фото: vn.npu.gov.ua
В Винницкой области полицейские разоблачили мошенников, присвоивших более миллиона гривен, собранных якобы на лечение детей и военнослужащих.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Укринформ.
«31 октября в Могилев-Подольском районе следователи следственного управления областного главка полиции совместно с оперативниками отдела противодействия киберпреступлениям в Винницкой области при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД задокументировали преступную деятельность группы мошенников. Аферисты под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги на нужды ВСУ, лечение военнослужащих и тяжелобольных детей. За такое преступление им грозит до восьми лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что двое мужчин в возрасте 30 и 62 года (младший — ранее судимый за аналогичное преступление) в социальной сети разместили объявление от имени одной из благотворительных организаций. Злоумышленники обращались к неравнодушным гражданам с просьбой помочь в сборе средств на лечение украинских защитников и тяжелобольных детей, а также на нужды ВСУ. Они указывали номера банковских счетов, на которые все желающие могли перечислить деньги.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что подозреваемые не имеют никакого отношения к указанному благотворительному фонду. Оперативным путем правоохранители установили лиц, причастных к мошеннической схеме.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, либо путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) работники полиции провели обыски в домах подозреваемых. В результате изъяли обрез гладкоствольного ружья и патроны к нему, восемь банковских карт, девять мобильных телефонов с sim-картами, ноутбук, флеш-накопитель, печать, черновые записи, а также автомобиль Toyota.
Как уточняется, таким образом злоумышленникам удалось собрать более миллиона гривен.
Следственные действия продолжаются, полицейские устанавливают лиц, ставших жертвами аферистов.
По материалам:
Укрінформ
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