В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из рф — Finance.ua
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В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из рф

Сегодня 18:46Криминал
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В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из рфВ Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из рф, esbu.gov.ua
На железнодорожных станциях, расположенных в Винницкой области, правоохранители изъяли 21 вагон минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), груз принадлежит компаниям из россии и беларуси.
По информации ведомства, в Винницкой области установлено 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица российской федерации и республики беларусь.
«В настоящее время установлено, что на нескольких железнодорожных станциях области находится 21 вагон с минеральными удобрениями, принадлежащими предприятиям россии. Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей — более 1,4 тысяч тонн. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным БЭБ, обнаружено 6 вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из россии. Общий вес смазки составляет около 300 тонн. В настоящее время эксперты проводят оценку товарно-материальных ценностей.
Материалы по этому делу сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации.
Мероприятия по выявлению и анализу имущества предприятий, владельцами которого является рф, с целью дальнейшей национализации продолжаются.
По материалам: Діло
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