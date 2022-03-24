В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из рф — Finance.ua

В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из рф

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В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из рф, esbu.gov.ua

На железнодорожных станциях, расположенных в Винницкой области, правоохранители изъяли 21 вагон минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), груз принадлежит компаниям из россии и беларуси.

По информации ведомства, в Винницкой области установлено 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица российской федерации и республики беларусь.

«В настоящее время установлено, что на нескольких железнодорожных станциях области находится 21 вагон с минеральными удобрениями, принадлежащими предприятиям россии. Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей — более 1,4 тысяч тонн. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным БЭБ, обнаружено 6 вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из россии. Общий вес смазки составляет около 300 тонн. В настоящее время эксперты проводят оценку товарно-материальных ценностей.

Материалы по этому делу сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации.

Мероприятия по выявлению и анализу имущества предприятий, владельцами которого является рф, с целью дальнейшей национализации продолжаются.

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