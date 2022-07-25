В Виннице запустят первый индустриальный парк для пищпрома — Finance.ua

В Виннице запустят первый индустриальный парк для пищпрома Сегодня 08:25 — Фондовый рынок

В Виннице подписали соглашение о запуске первого индустриального парка для новейшей пищевой промышленности.

Об этом говорится в пресс-релизе экосистемы VOLIA.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали Винницкий муниципалитет и управляющая компания индустриальных парков для производителей пищевых продуктов Uparks.

Сотрудничество предусматривает привлечение инвестиций для создания агропромышленного кластера на базе Винницкого индустриального парка, что позволит расширить возможности новых производств, перемещения мощностей релоцированных предприятий и активизации деловой активности Украины в условиях военного времени.

«Винницкий индустриальный парк должен стать частью будущей экосистемы VOLIA. Это пространство, в котором планируют объединить предпринимателей из сферы пищевой промышленности и смежных к ней, создав максимально благоприятные условия для производства высокотехнологичной еды. Согласно замыслу, VOLIA должна стать центром генерации идей относительно разработки новых видов питания и организации массового производства качественной и конкурентоспособной продукции как на украинском, так и европейском и мировом рынках», — говорится в пресс-релизе.

В Виннице сейчас размещены три индустриальных парка. По мнению винницкого городского головы Сергея Моргунова, деловая активность не должна прекращаться — это возможности для трудоустройства горожан и наполнения бюджета, за счет чего обеспечивается жизнедеятельность города, поддержка страны и армии.

Проект экосистемы для игроков пищевого рынка Украины VOLIA впервые представили на Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в швейцарском городе Лугано.

Он предусматривает запуск трех индустриальных парков, специализирующихся на отдельных этапах производства и продвижения продуктов его резидентов, а также введение системы обучения, технологической инновационной кухни, бизнес-акселераторов и т.д.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.