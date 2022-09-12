В Венгрии меняют условия бесплатного проезда украинских беженцев — Finance.ua

В Венгрии меняют условия бесплатного проезда украинских беженцев Сегодня 07:45 — Личные финансы

С 15 сентября в Венгрии меняются правила бесплатного проезда на поездах для украинских беженцев. Теперь получить бесплатные билеты можно по отдельным направлениям на определенных станциях.

Речь идет, прежде всего, о проезде от границы до станций внутри страны и на международных маршрутах в пределах Венгрии, сообщает венгерская государственная железная дорога

По каким маршрутам будет действовать бесплатный проезд в поездах

Украинцы, нашедшие убежище в Венгрии, с 15 сентября смогут путешествовать бесплатно с билетом «Солидарности» в вагонах второго класса по следующим направлениям:

от станций на маршруте Захонь — Ниредьхаза; станций Хидашнеметы/Нирабрань/Бихаркерестеш/Лекешхаза — до станций Будапешт-Келети/Будапешт-Нюгати/Кебанья-Кишпешт/Зугло/ Будапешт-Келенфельд/Хедьешхалом/Cоб;

Также:

от станций Будапешт-Келети/Будапешт-Нюгати/ Будапешт-Дели/ Кебанья-Кишпешт/Будапешт-Келенфельд — до станций Хедьешхалом/Cоб;

Отмечается, что купить билет «Солидарности» от одной станции Будапешта до другой станции Будапешта невозможно.

Получить билеты для бесплатного проезда можно:

в кассах станций с отправлением поезда с этих станций от границы в регионы страны или из Будапешта до станций на границе (Захонь, Тисабездед, Тужер, Коморо, Кишварда-Хармашкут, Кишварда, Айак, Патроха, Гегень, Демечер, Кек, Нирбогдань, Кемече Шоштохедь, Шошто, Ниредьхаза, Хидашнеметы, Нирабрань, Бихаркерестеш, Лекешхаза, Будапешт-Келети, Будапешт-Нюгати, Будапешт-Дели, Кебанья-Кишпешт, Будапешт-Келенфельд);

на борту определенных поездов, пересекающих границу, при предъявлении соответствующего документа, удостоверяющего личность.

Какие еще льготы для путешествий предлагает Венгрия

Для других поездок Венгрия предоставляет льготы в соответствии с постановлением правительства 85/2007. Размеры скидок зависят от статуса и возраста. В каких случаях украинцы могут путешествовать дешевле:

100% скидки на билеты — лица, подающие заявление на признание беженцем или на получение временной защиты; те, кто уже получил такой статус;

100% — детям до 6 лет, путешествующим со взрослыми;

50% — детям 6-14 лет;

33% — лицу до 26 лет;

33% — скидка для родителей, сопровождающих 1-2 детей;

90% — групповая скидка для многодетных семей.

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