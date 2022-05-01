В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев — Finance.ua
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В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев

Сегодня 16:32Личные финансы
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В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцевВ Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев
Прибывшие в Вену Украинцы, спасаясь от войны, могут до 1 июня бесплатно пользоваться общественным транспортом и парковать свои автомобили.
Об этом сообщает австрийское издание Kurrier в своем материале на украинском языке.
«В последние месяцы беженцам из Украины разрешили временно парковать свои автомобили в Вене без разрешения на парковку. Теперь это переходное соглашение истекает в конце мая», — говорится в материале.
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С 1 июня для автомобилей на украинских номерах уже понадобится парковочная наклейка. С 9 мая все те, кто бежал от войны и имеют основное место жительства в Вене, смогут подать соответствующее заявление в муниципальные районные управления.
Кроме того, городские власти Вены продлили возможность бесплатного проезда для украинских переселенцев.
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«Также до конца мая беженцы из Украины могут пользоваться всем транспортом Wiener Linien бесплатно и без билета. Украинских документов достаточно для подтверждение при проверке билетов», — говорится в сообщении Kurrier.
Как известно, украинцы, вынужденные покинуть из-за войны страну, также имеют право бесплатно пользоваться поездами Австрийской федеральной железной дороги (ÖBB) и WESTbahn («Вестбан»).
По материалам: Укрінформ
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