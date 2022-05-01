В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев — Finance.ua

В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев

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В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев

Прибывшие в Вену Украинцы, спасаясь от войны, могут до 1 июня бесплатно пользоваться общественным транспортом и парковать свои автомобили.

Об этом сообщает австрийское издание Kurrier в своем материале на украинском языке.

«В последние месяцы беженцам из Украины разрешили временно парковать свои автомобили в Вене без разрешения на парковку. Теперь это переходное соглашение истекает в конце мая», — говорится в материале.

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С 1 июня для автомобилей на украинских номерах уже понадобится парковочная наклейка. С 9 мая все те, кто бежал от войны и имеют основное место жительства в Вене, смогут подать соответствующее заявление в муниципальные районные управления.

Кроме того, городские власти Вены продлили возможность бесплатного проезда для украинских переселенцев.

«Также до конца мая беженцы из Украины могут пользоваться всем транспортом Wiener Linien бесплатно и без билета. Украинских документов достаточно для подтверждение при проверке билетов», — говорится в сообщении Kurrier.

Как известно, украинцы, вынужденные покинуть из-за войны страну, также имеют право бесплатно пользоваться поездами Австрийской федеральной железной дороги ( ÖBB ) и WESTbahn (« Вестбан »).

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