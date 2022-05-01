В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев — Finance.ua

С 1 июня для автомобилей на украинских номерах уже понадобится парковочная наклейка. С 9 мая все те, кто бежал от войны и имеют основное место жительства в Вене, смогут подать соответствующее заявление в муниципальные районные управления.
Кроме того, городские власти Вены продлили возможность бесплатного проезда для украинских переселенцев.
«Также до конца мая беженцы из Украины могут пользоваться всем транспортом Wiener Linien бесплатно и без билета. Украинских документов достаточно для подтверждение при проверке билетов», — говорится в сообщении Kurrier.
Как известно, украинцы, вынужденные покинуть из-за войны страну, также имеют право бесплатно пользоваться поездами Австрийской федеральной железной дороги (ÖBB) и WESTbahn («Вестбан»).