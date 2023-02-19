В Великобритании продают крошечное жилище под соломенной крышей — Finance.ua

В Великобритании продают крошечное жилище под соломенной крышей Сегодня 18:00 — Недвижимость

Маклеры предлагают британцами стать владельцами «самого низкого дома в Соединенном королевстве». Этот домик может стать очень уютным загородным коттеджем, но новым владельцам придется очень тщательно взвесить все «за» и «против».

Первое, что привлекает внимание в этой особой недвижимости — крошечная высота. Два метра от пола до потолка — это далеко не то, на что рассчитываешь, тратя 70 тысяч фунтов. Впрочем, если есть деньги и усовершенствование пространства, то это историческое здание, которому уже более 250 лет, можно превратить в довольно уютное гнездышко.

Внутри уже есть кухня, веранда, гостиная, душевая и спальня. Снаружи есть небольшой дворик, вымощенный брусчаткой. Если инвестировать в ремонт, то можно получить очень уютный уголок на уикенд, у которого особая история.

Маклеры также шутят, что уборка здесь никогда не будет отнимать более 30 минут, поэтому если кто-то не очень любит домашние хлопоты — этот дом просто создан для него.

Телеканал 24 По материалам:

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