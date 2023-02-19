В Великобритании продают крошечное жилище под соломенной крышей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Великобритании продают крошечное жилище под соломенной крышей

Недвижимость
38
Маклеры предлагают британцами стать владельцами «самого низкого дома в Соединенном королевстве». Этот домик может стать очень уютным загородным коттеджем, но новым владельцам придется очень тщательно взвесить все «за» и «против».
Первое, что привлекает внимание в этой особой недвижимости — крошечная высота. Два метра от пола до потолка — это далеко не то, на что рассчитываешь, тратя 70 тысяч фунтов. Впрочем, если есть деньги и усовершенствование пространства, то это историческое здание, которому уже более 250 лет, можно превратить в довольно уютное гнездышко.
В Великобритании продают крошечное жилище под соломенной крышей
Внутри уже есть кухня, веранда, гостиная, душевая и спальня. Снаружи есть небольшой дворик, вымощенный брусчаткой. Если инвестировать в ремонт, то можно получить очень уютный уголок на уикенд, у которого особая история.
Маклеры также шутят, что уборка здесь никогда не будет отнимать более 30 минут, поэтому если кто-то не очень любит домашние хлопоты — этот дом просто создан для него.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.