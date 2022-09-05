В Великобритании объявили имя нового премьера — Finance.ua

В Великобритании объявили имя нового премьера Сегодня 15:16

В понедельник, 5 сентября, в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующая глава МИД Британии Лиз Трасс.

Трасс получила 81 326 голосов против 60 399 за ее конкурента Риши Сунака.

После оглашения результатов новоизбранный премьер Великобритании заявила, что для нее большая честь быть избранной лидером партии Тори и новым главой правительства.

Она также поблагодарила Бориса Джонсона, заявив: «Борис, ты добился Brexit, ты разбил Джереми Корбина, ты внедрил вакцину и ты противостоял путину. Тобой восхищаются от Киева до Карлайла», — заявила Трасс.

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