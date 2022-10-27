В Великобритании криптовалюты приравняли к регулируемым финансовым инструментам — Finance.ua

В Великобритании криптовалюты приравняли к регулируемым финансовым инструментам Сегодня 22:41 — Финтех и Карты

В Великобритании криптовалюты приравняли к регулируемым финансовым инструментам

Риши Сунак вступил в должность нового премьер-министра Великобритании только 25 октября. При этом он сразу же очертил свои планы по трансформации Великобритании в крипто-хаб. И вот теперь оказывается, что на самом деле страна шагнула в обратном направлении, приравняв цифровые активы к регулируемым финансовым инструментам.

Соответствующий законопроект был принят в Палате общин парламента. Поправки о включении криптовалют в число регулируемых финансовых инструментов внес Эндрю Гриффит.

«Идея состоит в том, чтобы приравнять цифровые активы к другим деривативам. Мы не должны отдавать им предпочтение. Напротив, нам следует включить их в сферу регулирования», — отметил он.

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Если билль продвинут вверх, он введет требование о регистрации поставщиков услуг в этой сфере. Кроме того, закон также обеспечит надзор за этим полем, в частности, в сфере норм AML.

Билл затрагивает и стейблкоины, регулирование которых широко обсуждалось после крушения UST. Непосредственно сам Сунак, сторонник криптовалют и CBDC, пока никак не прокомментировал этот законопроект.

До вступления в силу билль должно пройти третье чтение в Палате общин. Кроме того, поскольку власть в стране перешла к Карлу III, окончательное решение по этому вопросу остается за Палатой лордов.

incrypted По материалам:

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