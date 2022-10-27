В Великобритании криптовалюты приравняли к регулируемым финансовым инструментам — Finance.ua

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В Великобритании криптовалюты приравняли к регулируемым финансовым инструментам

Финтех и Карты
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В Великобритании криптовалюты приравняли к регулируемым финансовым инструментам
В Великобритании криптовалюты приравняли к регулируемым финансовым инструментам
Риши Сунак вступил в должность нового премьер-министра Великобритании только 25 октября. При этом он сразу же очертил свои планы по трансформации Великобритании в крипто-хаб. И вот теперь оказывается, что на самом деле страна шагнула в обратном направлении, приравняв цифровые активы к регулируемым финансовым инструментам.
Соответствующий законопроект был принят в Палате общин парламента. Поправки о включении криптовалют в число регулируемых финансовых инструментов внес Эндрю Гриффит.
«Идея состоит в том, чтобы приравнять цифровые активы к другим деривативам. Мы не должны отдавать им предпочтение. Напротив, нам следует включить их в сферу регулирования», — отметил он.
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Если билль продвинут вверх, он введет требование о регистрации поставщиков услуг в этой сфере. Кроме того, закон также обеспечит надзор за этим полем, в частности, в сфере норм AML.
Билл затрагивает и стейблкоины, регулирование которых широко обсуждалось после крушения UST. Непосредственно сам Сунак, сторонник криптовалют и CBDC, пока никак не прокомментировал этот законопроект.
До вступления в силу билль должно пройти третье чтение в Палате общин. Кроме того, поскольку власть в стране перешла к Карлу III, окончательное решение по этому вопросу остается за Палатой лордов.

Где лучше хранить криптовалюту

По материалам:
incrypted
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