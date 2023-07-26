В Вайоминге открыли вакансию главы комиссии по «стабильным монетам» — Finance.ua
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В Вайоминге открыли вакансию главы комиссии по «стабильным монетам»

Криптовалюта
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В Вайоминге открыли вакансию главы комиссии по «стабильным монетам»
В Вайоминге открыли вакансию главы комиссии по «стабильным монетам»
Американский штат Вайоминг начинает работу над проектом стейблкоина и объявляет о вакансии руководителя комиссии по стейблкоинам.
В обязанности работника входит ведение группы, ответственной за создание нужной законодательной базы для реализации данной инициативы.
20 июля на сайте федеральных государственных гражданских вакансий было размещено объявление о вакансии. Кандидат должен иметь опыт работы в индустрии блокчейна, а зарплату предлагают в размере $150 000 в год.
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Предложение о стабильных монетах штата Вайоминг было представлено в феврале 2022 года, но стало законом в марте 2023. Закон разрешает выпуск стейблкоина с привязкой к доллару США, который можно обменять на фиатную валюту, хранящуюся на счету штата.
Штат Вайоминг является дружественной к криптовалюте юрисдикцией. В феврале члены Палаты представителей проголосовали за законопроект, запрещающий принудительное раскрытие зашифрованных криптоключей для защиты частной жизни владельцев цифровых активов.
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По материалам:
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