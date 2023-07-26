В Вайоминге открыли вакансию главы комиссии по «стабильным монетам» — Finance.ua

В Вайоминге открыли вакансию главы комиссии по «стабильным монетам» Сегодня 18:34 — Криптовалюта

В Вайоминге открыли вакансию главы комиссии по «стабильным монетам»

Американский штат Вайоминг начинает работу над проектом стейблкоина и объявляет о вакансии руководителя комиссии по стейблкоинам.

В обязанности работника входит ведение группы, ответственной за создание нужной законодательной базы для реализации данной инициативы.

20 июля на сайте федеральных государственных гражданских вакансий было размещено объявление о вакансии. Кандидат должен иметь опыт работы в индустрии блокчейна, а зарплату предлагают в размере $150 000 в год.

Читайте также Глава Минцифры хочет получать зарплату криптовалютой

Предложение о стабильных монетах штата Вайоминг было представлено в феврале 2022 года, но стало законом в марте 2023. Закон разрешает выпуск стейблкоина с привязкой к доллару США, который можно обменять на фиатную валюту, хранящуюся на счету штата.

Штат Вайоминг является дружественной к криптовалюте юрисдикцией. В феврале члены Палаты представителей проголосовали за законопроект, запрещающий принудительное раскрытие зашифрованных криптоключей для защиты частной жизни владельцев цифровых активов.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.