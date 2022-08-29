В Варшаве открылся центр выдачи украинских паспортов: сколько это стоит — Finance.ua

В Варшаве открылся центр выдачи украинских паспортов: сколько это стоит Сегодня 16:39 — Личные финансы

В Варшаве открылся центр выдачи украинских паспортов: сколько это стоит

20 августа в Варшаве открылся полноценный центр ГП «Документ», в котором украинцы могут получить ID-карту или загранпаспорт.

Чтобы получить ID-карту или загранпаспорт, нужно обязательно зарегистрироваться в электронную очередь по ссылке . После регистрации человек получит талон в смс-сообщении. Важно помнить, что без наличия талона работники сервисного центра не смогут принять посетителя.

Срок изготовления ID-карты или загранпаспорта составляет 7 или 20 дней в зависимости от срочности.

Стоимость изготовления документов

Украинцы могут заказать одновременно ID-карту и загранпаспорт или каждый документ отдельно.

Цена оформления загранпаспорта:

стандартное время изготовления — 733 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия);

срочный режим — 1085 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия).

Стоимость оформления только ID-карты:

срочный обмен ID-карты — 498 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия);

не срочный обмен ID-карты — 372 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия).

Обмен паспорта-книжечки на ID-карту (стандартный срок до 20 дней) обойдется в 372 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия), а за ускоренный срок до 10 дней — 498 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия).

ID-карта для ребенка с 14 лет стоит 335 злотых (платится только за сервисную услугу предприятия).

Следует отметить, что оплатить услуги нужно непосредственно в сервисном центре. Для этого необходимо иметь смартфон и реквизиты своей банковской карты.

Адрес: Иерусалимская аллея, 179, торговый центр Blue City.

График работы: понедельник-суббота с 10:00 до 19:00

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