В Узбекистане выпущена первая партия синтетической нефти — Finance.ua
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В Узбекистане выпущена первая партия синтетической нефти

22.06.2022, 00:34Технологии&Авто
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В Узбекистане выпущена первая партия синтетической нефтиВ Узбекистане выпущена первая партия синтетической нефти
Завод Uzbekistan GTL заявил о выпуске первой партии синтетической нефти.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно заявлению Uzbekistan GTL, были отмечены и подтверждены лабораторные испытания, что в результате физических и химических реакций в технологическом процессе в реакторе образуется синтетическая нефть.
В настоящее время синтетическая нефть помещена в резервуар для хранения промежуточной продукции. Полученная синтетическая нефть станет основным сырьем для производства синтетического дизельного топлива, авиакеросина, нефти и сжиженного газа на заводе GTL.
В ближайшем будущем предприятие приступит к производству высококачественных, экологически чистых синтетических жидких топлив путем переработки, включая дизельное топливо GTL, керосин, нефть и сжиженный газ.
По материалам: Процес
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