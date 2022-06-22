В Узбекистане выпущена первая партия синтетической нефти — Finance.ua

В Узбекистане выпущена первая партия синтетической нефти

В Узбекистане выпущена первая партия синтетической нефти

Завод Uzbekistan GTL заявил о выпуске первой партии синтетической нефти.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно заявлению Uzbekistan GTL, были отмечены и подтверждены лабораторные испытания, что в результате физических и химических реакций в технологическом процессе в реакторе образуется синтетическая нефть.

В настоящее время синтетическая нефть помещена в резервуар для хранения промежуточной продукции. Полученная синтетическая нефть станет основным сырьем для производства синтетического дизельного топлива, авиакеросина, нефти и сжиженного газа на заводе GTL.

В ближайшем будущем предприятие приступит к производству высококачественных, экологически чистых синтетических жидких топлив путем переработки, включая дизельное топливо GTL, керосин, нефть и сжиженный газ.

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