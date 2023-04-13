В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников — Finance.ua

В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников
АО «Укрзализныця» назвала самые популярные направления у пассажиров за прошлую неделю.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Топ самых популярных направлений за прошлую неделю:
- возглавляет рейтинг направление Киев — Львов — Киев с 21,1 тыс. перевезенных пассажиров;
- почетное второе место в направлении Киев — Харьков — Киев, по которому мы перевезли 14,6 тыс. пассажиров;
- догоняет Харьков направление Киев — Днепр — Киев с 13,9 тыс. перевезенных пассажиров;
- из Львова в Днепр и обратно путешествовали 8,5 тыс. пассажиров;
- закрывает пятерку направление Киев — Винница — Киев, по которому путешествовали 8,4 тыс. пассажиров.
Наиболее положительную динамику продажи билетов за прошлую неделю наблюдали у поездов:
- +77% у поезда № 113/114 Львов — Харьков;
- +18% у поезда № 131/132 Львов — Днепр;
- +16% у поезда № 17/18 Харьков — Ужгород
В компании напоминают, что на выходные из Киева будут курсировать дополнительные поезда во Львов, Одессу, Днепр, Ковель, Кривой Рог, а также из Львова в Одессу и обратно.
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