В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников — Finance.ua
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В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников

Личные финансы
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В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников
В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников
АО «Укрзализныця» назвала самые популярные направления у пассажиров за прошлую неделю.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Топ самых популярных направлений за прошлую неделю:
  • возглавляет рейтинг направление Киев — Львов — Киев с 21,1 тыс. перевезенных пассажиров;
  • почетное второе место в направлении Киев — Харьков — Киев, по которому мы перевезли 14,6 тыс. пассажиров;
  • догоняет Харьков направление Киев — Днепр — Киев с 13,9 тыс. перевезенных пассажиров;
  • из Львова в Днепр и обратно путешествовали 8,5 тыс. пассажиров;
  • закрывает пятерку направление Киев — Винница — Киев, по которому путешествовали 8,4 тыс. пассажиров.
Наиболее положительную динамику продажи билетов за прошлую неделю наблюдали у поездов:
  • +77% у поезда № 113/114 Львов — Харьков;
  • +18% у поезда № 131/132 Львов — Днепр;
  • +16% у поезда № 17/18 Харьков — Ужгород
В компании напоминают, что на выходные из Киева будут курсировать дополнительные поезда во Львов, Одессу, Днепр, Ковель, Кривой Рог, а также из Львова в Одессу и обратно.

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По материалам:
Finance.ua
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