В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников — Finance.ua

В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников Сегодня 05:19 — Личные финансы

В УЗ назвали самые популярные рейсы накануне пасхальных праздников

АО «Укрзализныця» назвала самые популярные направления у пассажиров за прошлую неделю.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Топ самых популярных направлений за прошлую неделю:

возглавляет рейтинг направление Киев — Львов — Киев с 21,1 тыс. перевезенных пассажиров;

почетное второе место в направлении Киев — Харьков — Киев, по которому мы перевезли 14,6 тыс. пассажиров;

догоняет Харьков направление Киев — Днепр — Киев с 13,9 тыс. перевезенных пассажиров;

из Львова в Днепр и обратно путешествовали 8,5 тыс. пассажиров;

закрывает пятерку направление Киев — Винница — Киев, по которому путешествовали 8,4 тыс. пассажиров.

Наиболее положительную динамику продажи билетов за прошлую неделю наблюдали у поездов:

+77% у поезда № 113/114 Львов — Харьков;

+18% у поезда № 131/132 Львов — Днепр;

+16% у поезда № 17/18 Харьков — Ужгород

В компании напоминают, что на выходные из Киева будут курсировать дополнительные поезда во Львов, Одессу, Днепр, Ковель, Кривой Рог, а также из Львова в Одессу и обратно.

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