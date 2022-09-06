В управление АРМА передали три асфальтобетонных завода белорусских компаний — Finance.ua

В управление АРМА передали три асфальтобетонных завода белорусских компаний Сегодня 06:02 — Казна и Политика

В управление АРМА передали три асфальтобетонных завода белорусских компаний

По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры г. Киева арестованы и переданы в управление АРМА асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям. Стоимость переданных активов — около 120 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что в Киеве, Житомирской и Николаевской областях работали компании, специализирующиеся на выполнении различных дорожных работ. Их конечный бенефициар — республика беларусь.

«В рамках следствия исследуется деятельность указанных компаний на предмет присвоения средств государственного бюджета, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, с их последующей легализацией и выводом за границу, а также возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

Так, в ходе следствия три асфальтобетонных завода, которые находятся в Киеве, Житомирской и Николаевской областях и принадлежат упомянутым компаниям, арестованы и переданы в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное расследование по уголовному производству ведется по материалам Центрального аппарата СБУ.

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Економічна Правда По материалам:

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