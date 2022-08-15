В «Укрзализныце» сообщили, планируют ли повышать тарифы на грузоперевозки в 2023 году — Finance.ua
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В «Укрзализныце» сообщили, планируют ли повышать тарифы на грузоперевозки в 2023 году

Казна и Политика
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В «Укрзализныце» сообщили, планируют ли повышать тарифы на грузоперевозки в 2023 году
В «Укрзализныце» сообщили, планируют ли повышать тарифы на грузоперевозки в 2023 году
АО «Укрзализныця» не планирует повышать тарифы на грузовые перевозки в 2023 году.
Об этом рассказал член правления компании Евгений Лященко.
«Мы не закладываем (в финплан на 2023 год. — Ред.) увеличение тарифов в следующем году. Мы понимаем, что это было бы правильно, но нам нужно еще дообсудить этот вопрос с рынком», — сказал он.
По словам Лященко, отсутствие роста тарифов в финплане на следующий год компенсируется ожидаемым увеличением объема грузоперевозок.
«Мы видим, что следующий год будет более сбалансированным, но все будет зависеть от господдержки и инвестиционной активности», — добавил член правления УЗ.
В 2023 году «Укрзализныця» планирует большое количество ремонтов и восстановление инфраструктуры. На эти нужды, по словам Лященко, собственных средств компании будет недостаточно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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