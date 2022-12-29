В «Укрзализныце» сообщили о задержке поездов из-за сегодняшних обстрелов — Finance.ua

В «Укрзализныце» сообщили о задержке поездов из-за сегодняшних обстрелов Сегодня 10:45 — Личные финансы

В «Укрзализныце» сообщили о задержке поездов из-за сегодняшних обстрелов

В результате точечного обесточивания инфраструктуры из-за вражеских обстрелов, 5 поездов «Укрзализныци» из 77 следуют с задержкой более 30 минут.

Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», Киевская кольцевая электричка работает по расписанию.

С задержкой следуют поезда:

№ 7/8 Одесса-Главная — Харьков (плюс 2:37);

№ 1/2 Харьков — Ивано-Франковск (плюс 1:07);

№ 129/130 Кременчуг — Ворохта (+0:39);

№ 149/150 Полтава-Южная — Черновцы (+0:39);

№ 65/66 Умань — Харьков (+0:37).

Кроме того сообщается, что поезд № 38 Запорожье — Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково. Посреди колеи лежали обломки сбитого «Шахеда».

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«Все „крепости несокрушимости“ на вокзалах имеют резервное питание и приютят людей. Посадка и высадка на поезда продолжается через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом в том же направлении», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря с 6 утра российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также зафиксирована высокая активность тактической авиации оккупантов. Была информация о запуске вражеских беспилотников.

УНІАН По материалам:

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