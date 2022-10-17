В «Укрзализныце» сообщили детали курсирования поездов и работы столичного вокзала — Finance.ua

В «Укрзализныце» сообщили детали курсирования поездов и работы столичного вокзала
Все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница производится через подземные переходы.
«Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию», — говорится в сообщении.
«Вниманию пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: ваш билет будет действителен для поездки в слудующем поезде того же направления. Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику», — предупредили в Укрзализныце.
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