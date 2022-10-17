В «Укрзализныце» сообщили детали курсирования поездов и работы столичного вокзала — Finance.ua
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В «Укрзализныце» сообщили детали курсирования поездов и работы столичного вокзала

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Все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница производится через подземные переходы.
«Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию», — говорится в сообщении.
«Вниманию пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: ваш билет будет действителен для поездки в слудующем поезде того же направления. Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику», — предупредили в Укрзализныце.

Атака «шахидами» Киева

Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе.
По материалам:
УНІАН
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