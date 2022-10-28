В «Укртелекоме» оценили потери оператора с начала войны — Finance.ua

В «Укртелекоме» оценили потери оператора с начала войны Сегодня 04:12 — Фондовый рынок

Убытки одного из крупнейших телекоммуникационных операторов АО «Укртелеком» с начала полномасштабного вторжения россии составляют почти 650 миллионов гривен.

«За время полномасштабной войны оператор понес немалые потери: предварительная оценка стоимости разрушенных и поврежденных зданий, потерянного оборудования, телеком-сетей и других активов на временно оккупированных территориях составляет почти 650 млн грн», — говорится в сообщении.

Доходы компании от коммерческой аренды за три квартала года составили более 273 млн грн, что почти на 15% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Это обусловлено, в том числе, и потерей ряда объектов недвижимости во временно оккупированных населенных пунктах и нередкими разрушениями в результате ракетных обстрелов», — пояснили в компании.

В то же время, компания продолжает работать и с начала года уплатила в бюджеты всех уровней 1,12 млрд грн налогов. А также передала на нужды ВСУ около 50 млн грн и 170 корпоративных автомобилей.

Напомним, ущерб Украины от полномасштабной войны составил более 127 млрд долларов.

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Економічна Правда По материалам:

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