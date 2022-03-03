В «Укрпочте» объяснили, как получить пенсию и денежные выплаты во время военного положения — Finance.ua
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В «Укрпочте» объяснили, как получить пенсию и денежные выплаты во время военного положения

Сегодня 13:03Личные финансы
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«Укрпочта» совместно с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики обещают даже в сложных условиях военного положения своевременно производить выплаты за март 2022 года.
Если вы получали пенсии и субсидии через «Укрпочту» и не выезжали и находитесь на своем постоянном месте проживания — ожидайте свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома. Или можете забрать ее в отделении согласно обычному графику выплат от «Укрпочты».
В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, о чем граждан будут уведомлять. Но выплаты обязательно будут, уверяют в компании. Проверить работу отделений Укрпочты в вашем регионе можно по ссылке.
Если вы уехали с места фактического проживания, позвоните по телефону:
  • или в Контакт-центр «Укрпочты» по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 — раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатные);
  • или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, которые размещены здесь, или передайте информацию через электронный кабинет.
Вам следует сообщить о необходимости получения пенсии, денежной помощи по другому адресу и передать следующую информацию:
  • фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;
  • адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;
  • паспортные данные (серия и номер паспорта);
  • номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;
  • способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)
  • новый адрес доставки: индекс отделения «Укрпочты» или адрес временного проживания.
Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в SMS-сообщении.
Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней. Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить на любом автоматизированном отделении «Укрпочты», к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.
По материалам: hromadske.tv
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