В «Укрпочте» объяснили, как получить пенсию и денежные выплаты во время военного положения — Finance.ua

В «Укрпочте» объяснили, как получить пенсию и денежные выплаты во время военного положения

Сегодня 13:03 — Личные финансы

Пенсионерка

«Укрпочта» совместно с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики обещают даже в сложных условиях военного положения своевременно производить выплаты за март 2022 года.

Если вы получали пенсии и субсидии через «Укрпочту» и не выезжали и находитесь на своем постоянном месте проживания — ожидайте свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома. Или можете забрать ее в отделении согласно обычному графику выплат от «Укрпочты».

В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, о чем граждан будут уведомлять. Но выплаты обязательно будут, уверяют в компании. Проверить работу отделений Укрпочты в вашем регионе можно по ссылке.

Если вы уехали с места фактического проживания, позвоните по телефону:

или в Контакт-центр «Укрпочты» по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 — раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатные);

или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, которые размещены здесь, или передайте информацию через электронный кабинет.

Вам следует сообщить о необходимости получения пенсии, денежной помощи по другому адресу и передать следующую информацию:

фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;



адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;

паспортные данные (серия и номер паспорта);

номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;

способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)

новый адрес доставки: индекс отделения «Укрпочты» или адрес временного проживания.

Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в SMS-сообщении.

Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней. Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить на любом автоматизированном отделении «Укрпочты», к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.

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