В «Укрпочте» анонсировали снижение тарифов на международную отправку — Finance.ua

В «Укрпочте» анонсировали снижение тарифов на международную отправку Сегодня 16:28 — Личные финансы

В «Укрпочте» анонсировали снижение тарифов на международную отправку

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» подписал ряд договоренностей с почтами стран-партнеров о снижении тарифов на международную отправку для украинцев.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Telegram.

«191 страна Всемирного почтового союза поддержала Украину и Укрпочту на IV Конгрессе в Саудовской Аравии… это настоящий прецедент со времен Второй мировой, когда союз, созданный как специальное учреждение ООН, зафиксировал такого типа поддержку и даже создал Фонд солидарности», — отметил он.

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Смелянский добавил, что теперь Укрпочта сможет еще более эффективно восстанавливать пострадавшие почтовые отделения и инфраструктуру, а главное — скорее возвращать связь между родными.

«А некоторые ближайшие друзья Украины не просто проголосовали, но и подписали с нами соглашения о снижении тарифов на международную отправку для украинцев, и об этом обязательно впоследствии расскажем», — рассказал глава компании.

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Смелянский ранее отмечал, что «Укрпочта» уже достигла договоренностей на снижение тарифов на отправления в Канаду и из Канады на 20%. А также ожидает подписать подобные соглашения с США и Великобританией.

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Економічна Правда По материалам:

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