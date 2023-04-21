В «Укрнерго» прокомментировали остановку экспорта электроэнергии в Словакию — Finance.ua

В «Укрнерго» прокомментировали остановку экспорта электроэнергии в Словакию Сегодня 17:32 — Энергетика

В «Укрнерго» прокомментировали остановку экспорта электроэнергии в Словакию

В «Укрэнерго» заявили, что бесперебойному экспорту электроэнергии в страны Европы препятствует отсутствие порядка проведения совместных аукционов по доступу к межгосударственным сечениям, а утвердить такой порядок — ответственность НКРЭКУ.

Об этом говорится в заявлении «Укрэнерго».

«Утвердить такой порядок — ответственность НКРЭКУ, как предусмотрено Законом «О рынке электрической энергии».

НЭК «Укрэнерго» в течение нескольких лет неоднократно обращалась к регулятору с просьбой утвердить такой порядок по европейским правилам. Специалисты «Укрэнерго» предоставляли всем необходимые данные и документы.

Мы также неоднократно информировали регулятора и Минэнерго, что утверждение Порядка совместных аукционов — это первый необходимый шаг, но не исчерпывающий. Необходимо также принять изменения в закон «О рынке электрической энергии», Налоговый кодекс", — говорится в позиции госкомпании.

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Там добавляют, что «только за последние месяцы» обращались в НКРЭКУ с просьбой утвердить Порядок проведения совместных аукционов письмами от 08.09.2022 № 01/38621, от 07.11.2022 № 01/49050, от 13.03.2023 № 01/12394.

«Был проведен ряд рабочих встреч с регулятором, на которых со стороны «Укрэнерго» предоставлялась вся необходимая для принятия решения информация.

«Укрэнерго» также регулярно информировало Минэнерго, что вопрос совместных аукционов остается нерешенным, многочисленными официальными обращениями, начиная с мая 2022 года.

Несмотря на то, что регулятор до сих пор не принял соответствующий европейским правилам Порядок проведения совместных аукционов на доступ к межгосударственному сечению, «Укрэнерго» продолжает работать с партнерами и делать все возможное, чтобы экспорт электроэнергии мог происходить в рамках того регуляторного поля, которое установлено НКРЭКУ«, — добавили в «Укрэнерго».

В компании добавили, что экспорт электроэнергии продолжается в Польшу и Молдову и работают над его восстановлением в другие страны.

Економічна Правда По материалам:

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