В Укрэнерго сообщили, когда графики отключений станут более комфортными — Finance.ua

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В Укрэнерго сообщили, когда графики отключений станут более комфортными

Энергетика
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В Укрэнерго сообщили, когда графики отключений станут более комфортными
В Укрэнерго сообщили, когда графики отключений станут более комфортными
В Киевской области и на севере Украины ощутимые улучшения с электроснабжением возможны уже через неделю, но только в случае отсутствия новых обстрелов энергосистемы.
Об этом глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил в эфире телемарафона.
По его словам, самая сложная ситуация после 5 российских массированных ракетных ударов сложилась на северо-востоке Украины, в частности, в Киевской и Харьковской областях.
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В этих регионах, кроме графиков плановых почасовых отключений, приходится применять дополнительные аварийные, чтобы сбалансировать энергосистему.
Дефицит именно в этих регионах превышает 1000 мегаватт, но в течение дня он меняется.
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в сети как в Киеве и области, так и в северном регионе — Харьковской, Полтавской и Сумской областях... Я думаю, что нам всем, потребителям в этих регионах нужно потерпеть несколько дней, при условии, что не будет обстрелов, для того чтобы уже были ощутимые улучшения, чтобы графики отключения стали более комфортными», — рассказал Кудрицкий.
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В «Укрэнерго» отмечают, что на этой неделе энергетикам «придется еще поработать» и при отсутствии новых ракетных обстрелов удастся улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах страны.
Он отметил, что ключевой задачей «Укрэнерго» является ремонт магистральных сетей в центральном и северном регионе, чтобы можно было передать туда необходимые объемы мощности от электростанций из других областей.
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Это позволит устранить необходимость применения ограничения потребления электроэнергии, добавил Кудрицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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