В «Укрэнерго» рассказали, что сегодня происходит с лимитами на электричество — Finance.ua

В «Укрэнерго» рассказали, что сегодня происходит с лимитами на электричество Вчера 14:33 — Энергетика

Потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и вчера, дефицита генерации нет.

Как сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго» в Telegram , в ремонт выведен энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за наводнения имеют достаточно ресурсов. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

«Потребление — на уровне рабочего дня понедельника и остается существенным. Дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует. Это означает, что электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление», — говорится в сообщении.

«Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не доводились. Согласно росту потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения», — сообщили в пресс-службе.

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К тому же, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения от ракетных и дроновых атак россиян. Также ремонтные работы ведутся на всех поврежденных объектах магистральных сетей «Укрэнерго» для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям.

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УНІАН По материалам:

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