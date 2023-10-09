В украинском представительстве Redmond рассказали, как отличить оригинальную технику от подделки — Finance.ua

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В украинском представительстве Redmond рассказали, как отличить оригинальную технику от подделки

Сегодня в Украине можно приобрести технику под брендом Redmond , имеющую разное происхождение, ведь в торговых сетях встречается как техника украинского бренда Redmond, производимая по заказу украинской компании в Китае на заводе Zhongshan Redcon Electric Appliance Co. Ltd, так и техника, выпускаемая под таким же брендом, импортируемая из россии. Это ужас! Ведь такая ситуация происходит на втором году полномасштабной войны между Украиной и россией.

К сожалению, сегодня в Украине торговые сети продолжают реализовать технику под брендом Redmond, которая была завезена из россии. Некоторые компании, реализующие такую ​​технику говорят, что просто распродают старые остатки, лежащие у них на складе уже много лет, а некоторые даже имеют нахальство размещать в СМИ информации о том, что именно их техника Redmond — это и есть оригинальный продукт, а не подделка.

Как не попасть на подделку и приобрести качественную технику Redmond?

В украинском офисе торговой марки Redmond подробно разъяснили, как отличить оригинал от подделки, и какова ситуация с этим брендом сегодня на украинском рынке.

Во-первых, в представительстве Redmond подчеркнули, что все права на торговую марку Redmond в Украине принадлежат украинской компании «Рич-маркет» и эта информация на украинском языке указана на каждой официально продаваемой в Украине упаковке с техникой Redmond. К тому же, начиная с 2021 года, с момента обнародования «языкового закона», согласно его условиям, интерфейс на официальной технике Redmond был переведен на украинский язык и на сегодняшний день вся официальная техника Redmond имеет только украинский интерфейс. Что же касается техники, ввезенной из россии, то такие подделки имеют интерфейс на русском языке — именно по такому первому фактору можно отличить оригинал от подделки.

Как подчеркивают в украинском офисе торговой марки Redmond, самое главное — это качество техники, ведь украинский Redmond, невзирая на то, что производится в Китае, проходит несколько стадий контроля качества со стороны украинских специалистов. С выходом каждой новой модели она проходит тестирование для выявления недостатков, и выходит в партию только после того, как все возможные доработки выполнены и прибор доведен до стабильной работы. Именно это позволяет украинскому офису предоставлять длительную гарантию на свою технику, ведь производитель уверен в ее качестве и надежности.

В Украине наибольшей популярностью пользуются мультиварки и электрочайники Redmond, модельный ряд которых постоянно пополняется. Производитель постоянно усовершенствует свою технику, наделяя ее все более новыми технологиями, чтобы использоваться ее было максимально удобно. Детальнее о новинках в модельном ряде Redmond можно всегда прочитать на официальном сайте компании по адресу Redmond.ua.

REDMOND По материалам:

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