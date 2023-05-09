В Украине увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели — Finance.ua

В Украине увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели Сегодня 19:01 — Личные финансы

В Украине увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели

В Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.

Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

Большую часть автопарка электрокаров в Украине составляют модели с пробегом. В апреле купили 1675 подержанных и 453 новых электромобилей.

В сравнении с мартом показатели продаж увеличились почти на 12%. При этом спрос на новые электромобили уменьшился на 14%.

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей за апрель:

Volkswagen ID.4 — 129 авто. Honda M-NV — 53 авто. Volkswagen ID.6 — 36 авто. MG4 EV — 26 авто. Honda е — 23 авто.

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Пятерка импортированных электромобилей с пробегом за апрель:

Nissan Leaf — 366 авто. Tesla Model 3 — 156 авто. Volkswagen е-Golf — 145 авто. Renault Zoe — 113 авто. Volkswagen ID.4 — 111 авто.

Всего за первый квартал 2023 года в Украине прошли свою первую регистрацию 7 тысяч электромобилей. Из них 24% были новыми и еще 76% — подержанными.

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