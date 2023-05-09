В Украине увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели

Личные финансы
112
В Украине увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели
В Украине увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели
В Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.
Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.
Большую часть автопарка электрокаров в Украине составляют модели с пробегом. В апреле купили 1675 подержанных и 453 новых электромобилей.
В сравнении с мартом показатели продаж увеличились почти на 12%. При этом спрос на новые электромобили уменьшился на 14%.

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей за апрель:

  1. Volkswagen ID.4 — 129 авто.
  2. Honda M-NV — 53 авто.
  3. Volkswagen ID.6 — 36 авто.
  4. MG4 EV — 26 авто.
  5. Honda е — 23 авто.
Читайте также

Пятерка импортированных электромобилей с пробегом за апрель:

  1. Nissan Leaf — 366 авто.
  2. Tesla Model 3 — 156 авто.
  3. Volkswagen е-Golf — 145 авто.
  4. Renault Zoe — 113 авто.
  5. Volkswagen ID.4 — 111 авто.
Всего за первый квартал 2023 года в Украине прошли свою первую регистрацию 7 тысяч электромобилей. Из них 24% были новыми и еще 76% — подержанными.
Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зелену карту онлайн 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.