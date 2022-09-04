В Укравтодоре рассказали, сколько разрушенных оккупантами мостов уже восстановили — Finance.ua
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В Укравтодоре рассказали, сколько разрушенных оккупантами мостов уже восстановили

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Госагентство автомобильных дорог «Укравтодор» возобновило проезд по 50 мостам, уничтоженным в результате нападения российских войск.
Об этом сообщил первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко в Facebook.
«Мост в Сумской области стал пятидесятым искусственным сооружением, через которое с начала полномасштабного российского вторжения нам удалось возобновить движение. Где-то мы возводили объездной путь, а где-то — временные переправы», — написал он.
В общей сложности в области насчитывается 15 разрушенных мостов, 10 из которых — на дорогах государственного значения.
Замглавы «Укравтодора» уточнил, что две части моста соединили надежной бетонной конструкцией, установили забор и обустроили тротуары.
По материалам:
Економічна Правда
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