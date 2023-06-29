В Украину привезут мощный спецавтомобиль из Южной Кореи (фото) — Finance.ua

В Украину привезут мощный спецавтомобиль из Южной Кореи (фото) Сегодня 22:31 — Фондовый рынок

В Украину привезут мощный спецавтомобиль из Южной Кореи (фото)

На рынок Украины скоро поступит сверхмощный автогидроподъемник из Южной Кореи.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на Завод спецтехники «Техкомплект» , занимающийся изготовлением и поставкой такой техники.

Как сообщают на предприятии, такие автовышки востребованы там, где большие значения рабочей высоты и максимального горизонтального вылета играют решающую роль. В Украине корейские автовышки Hansin уже работают на коммунальных предприятиях.

В настоящее время Завод спецтехники «Техкомплект» имеет возможность предложить украинскому покупателю мощную модель с рабочей высотой 55 м, максимальным вылетом 25−30 м и погрузкой на рабочую корзину от 500 до 100 кг (чем больше значение вылета стрелы, тем ниже нагрузка).

Электронная система управления автоматически вычисляет, находится ли оператор в безопасной рабочей зоне. Наземное управление установлено на колонне. Вращение надземной части составляет 360 градусов.

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