В Украину привезут мощный спецавтомобиль из Южной Кореи (фото) — Finance.ua
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В Украину привезут мощный спецавтомобиль из Южной Кореи (фото)

Фондовый рынок
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В Украину привезут мощный спецавтомобиль из Южной Кореи (фото)
В Украину привезут мощный спецавтомобиль из Южной Кореи (фото)
На рынок Украины скоро поступит сверхмощный автогидроподъемник из Южной Кореи.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Завод спецтехники «Техкомплект», занимающийся изготовлением и поставкой такой техники.
Как сообщают на предприятии, такие автовышки востребованы там, где большие значения рабочей высоты и максимального горизонтального вылета играют решающую роль. В Украине корейские автовышки Hansin уже работают на коммунальных предприятиях.
В настоящее время Завод спецтехники «Техкомплект» имеет возможность предложить украинскому покупателю мощную модель с рабочей высотой 55 м, максимальным вылетом 25−30 м и погрузкой на рабочую корзину от 500 до 100 кг (чем больше значение вылета стрелы, тем ниже нагрузка).
Электронная система управления автоматически вычисляет, находится ли оператор в безопасной рабочей зоне. Наземное управление установлено на колонне. Вращение надземной части составляет 360 градусов.
По материалам:
mmr.ua
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