В Украину прибыла вторая партия станций спутникового интернета StarLink — Finance.ua
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В Украину прибыла вторая партия станций спутникового интернета StarLink

Сегодня 13:10Казна и Политика
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В Украину прибыла вторая партия станций спутникового Интернет StarLink американской компании SpaceX.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике», — заявил он.
Фото: https://t.me/zedigital Фото: https://t.me/zedigital
Напомним, 28 февраля Федоров сообщил, что первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину.
5 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила системы Starlink, которые помогут обеспечить работу критической инфраструктуры города и оборону столицы. По его словам, две системы предоставило Минцифры, еще о получении 10 он вместе с братом Владимиром договорился с международными партнерами и друзьями.

Справка Finance.ua:

  • Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.
По материалам: УНІАН
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