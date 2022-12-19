В Украину из Азербайджана прибыла первая партия энергооборудования — Finance.ua
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В Украину из Азербайджана прибыла первая партия энергооборудования

Энергетика
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Из Азербайджана пришел груз с энергетическим оборудованием для поддержки энергетического сектора Украины. Об этом сообщили в Минэнерго.
"Имею честь вручить первую партию очередной гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил в ответ на запросы от Украины.
Энергетическое оборудование предоставлено в целях бесперебойного обеспечения электроэнергией пострадавших территорий Украины. Пользуясь случаем, желаю скорейшего мира и процветания дружественному народу Украины", — подчеркнул временный поверенный в делах Посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, лично встретивший груз в Украине.
Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн, состоит из 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания разной мощности. В ближайшее время планируется отправка второй партии.
«Благодарю наших азербайджанских друзей и лично министра энергетики Парвиза Шахбазова за быструю реакцию на нашу просьбу и помощь энергетическому сектору Украины в эти сложные времена. Полученное электрооборудование будет передано в регионы, наиболее пострадавшие от российских атак», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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Вышеуказанный груз будет направлен операторам систем распределения, в частности Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующим компаниям.
В целом помощь, предоставленная ЗАО «Азерэнерджи», состоит из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Общая стоимость составляет более 800 тысяч долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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