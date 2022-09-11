В украинских вузах запускают курс о создании и развитии ІТ-продуктов — Finance.ua

В украинских вузах запускают курс о создании и развитии ІТ-продуктов Сегодня 05:48 — Казна и Политика

В украинских вузах запускают курс о создании и развитии ІТ-продуктов

В Украине стартует первый всеукраинский образовательный курс «Создание и развитие IT-продуктов», направленный на развитие IT-предпринимательства и сферы продуктового IT в Украине для дополнительного усиления отечественной экономики.

«Сегодня ІТ — одна из немногих отраслей, которая продолжает функционировать и остается финансово стабильной. Поддерживает экономику и создает рабочие места. Уверен, что новый образовательный курс о создании и развитии IT-продуктов станет для украинской молодежи инструментом, чтобы воплощать смелые замыслы в жизнь», — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что в рамках обучения студенты из разных регионов получат базовые знания продуктового IT, предпринимательства и продакт-менеджмента от практиков. Что поможет им сделать первые шаги в продуктовой IT-компании или запустить собственный продуктовый IT-бизнес.

Уже 179 преподавателей из 68 университетов по всей стране получили сертификацию для преподавания курса и интегрируют его в свои учебные дисциплины для студентов. К преподаванию курса подключились и педагоги из Харькова, Донецка, Херсона, Николаева и Мариуполя, которые вынуждены были покинуть университеты из-за боевых действий.

Экспертами и спикерами онлайн-части курса выступили глава Минцифры Михаил Федоров, соучредитель monobank Дмитрий Дубилет, Client Partner Apps & Ventures, CEE в Meta Стас Биров, COO Genesis Артем Копанев, CEO Suitsme (Genesis) Галина Ефремова и другие специалисты из ведущих продуктовых IT- компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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