В Украине значительно подешевели популярные подержанные автомобили — Finance.ua

В Украине значительно подешевели популярные подержанные автомобили Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

В Украине значительно подешевели популярные подержанные автомобили

В Украине во время войны цены на подержанные автомобили серьезно упали, в среднем стоимость снизилась на 10-15%.

Год войны оказался годом потрясений не только для украинского рынка новых автомобилей, но и рынка подержанных машин. Согласно статистике Института исследований авторынка, стоимость на самые популярные модели автомобилей в Украине снизилась.

Читайте также Какие правила и документы для украинцев в Польше на собственном авто

Почти все подержанные автомобили в 2022 году продавались по цене менее 10 тысяч долларов (73,4%). Самым популярным ценовым диапазоном эксперты определили промежуток от 4 до 5 тысяч долларов. Если сравнивать с прошлым годом, то средняя цена на подержанный автомобиль снизилась с 6000 долларов до 5700 долларов.

По статистике в 2022 году удешевление коснулось всех 10 популярных автомобилей с пробегом в Украине:

ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%);

Daewoo Lanos — 2 500 долларов (-16,6%);

Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%);

Opel Astra — 4 900 долларов (-12,5%);

BMW 3 серии — $5 500 (-12,7%);

BMW 5 серии — $6 000 (-9,1%);

Ford Focus — $6 200 (-6,8%);

Renault Megane — $6 400 (-8,6%);

Volkswagen Passat — $6 550 (-16%);

Skoda Octavia — $6750 (-10%).

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автотема По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.