В Украине значительно подешевели популярные подержанные автомобили — Finance.ua

В Украине значительно подешевели популярные подержанные автомобили
В Украине во время войны цены на подержанные автомобили серьезно упали, в среднем стоимость снизилась на 10-15%.
Год войны оказался годом потрясений не только для украинского рынка новых автомобилей, но и рынка подержанных машин. Согласно статистике Института исследований авторынка, стоимость на самые популярные модели автомобилей в Украине снизилась.
Почти все подержанные автомобили в 2022 году продавались по цене менее 10 тысяч долларов (73,4%). Самым популярным ценовым диапазоном эксперты определили промежуток от 4 до 5 тысяч долларов. Если сравнивать с прошлым годом, то средняя цена на подержанный автомобиль снизилась с 6000 долларов до 5700 долларов.
По статистике в 2022 году удешевление коснулось всех 10 популярных автомобилей с пробегом в Украине:
- ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%);
- Daewoo Lanos — 2 500 долларов (-16,6%);
- Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%);
- Opel Astra — 4 900 долларов (-12,5%);
- BMW 3 серии — $5 500 (-12,7%);
- BMW 5 серии — $6 000 (-9,1%);
- Ford Focus — $6 200 (-6,8%);
- Renault Megane — $6 400 (-8,6%);
- Volkswagen Passat — $6 550 (-16%);
- Skoda Octavia — $6750 (-10%).
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