В Украине засеяли яровыми культурами более 80% от показателей прошлого года — Finance.ua
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В Украине засеяли яровыми культурами более 80% от показателей прошлого года

Сегодня 20:36Аграрный рынок
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Украинские аграрии уже засеяли яровыми культурами более 80% показателей прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
"Посевная в Украине продолжается. Гречки посеяно 81,9% от показателей прошлого года, 73% площадей от показателей прошлого года под подсолнечник уже засеяно, сои — 96,6%. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области закончили посевную яровой пшеницы.
Отмечается, что на 2 июня прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 161,3 тыс. га, что на 2 755 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).
По данным Минагрополитики, всеми категориями хозяйств посеяно: яровой пшеницы — 189,3 тыс. га; ярового ячменя — 948,3 тыс. га; ярового рапса — 32,4 тыс. га; овса — 157,4 тыс. га; гороха — 130,6 тыс. га; гречихи — 68,8 тыс. га; проса — 47,3 тыс. га; кукурузы — 4 552,7 тыс. га; сахарной свеклы — 180,6 тыс. га; подсолнечника — 4 573,8 тыс. га; сои — 1 195,7 тыс. га; картофеля — 1 104,9 тыс. га.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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