В Украине зарегистрировали более 109 тысяч земельных соглашений — Finance.ua

В Украине зарегистрировали более 109 тысяч земельных соглашений Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

В рамках рынка земли по состоянию на 23 июля заключено 109 990 соглашений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру уже подали 5 576 нотариусов. Всего подано 6 265 заявлений, из них 5 492 согласовано, отказ получили 771, в очереди — 2.

В пятерку регионов-лидеров по площади земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, вошли: Харьковщина, Днепропетровщина, Херсонщина, Кировоградщина, Полтавщина.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. До 2024 года покупать сельхознаделы могут только физические лица — граждане Украины с ограничением в 100 гектаров в одни руки. Потом получать в собственность не более 10 тыс. га земли смогут юридические лица, зарегистрированные в Украине.

Укрінформ По материалам:

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