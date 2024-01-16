В Украине заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД — Finance.ua

В Украине заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В Украине заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД

В Украине до конца марта 2024 года заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине работают уже 244 камеры фиксации ПДД.

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«До конца марта мы должны подключить еще 50 камер, которые будут влиять на нарушения, которые сегодня совершаются на автодорогах, и я сейчас говорю именно о превышении скоростного режима», — заявил Тимченко.

Напомним, с 1 января на украинских дорогах дополнительно заработали 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Адреса всех камер фото- и видеофиксации можно просмотреть по ссылке

Справка Finance.ua:

в октябре прошлого года Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения в ПДД Украины призваны привести их в соответствие с европейскими стандартами. Они касаются перевозки детей и использования осветительных приборов;

первое изменение касается включения водителями дневных ходовых огней. Также новое правило касается перевозки детей в автокреслах или других системах, способных удерживать ребенка.



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