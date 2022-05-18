В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей: размер штрафов — Finance.ua
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В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей: размер штрафов

Сегодня 19:05Казна и Политика
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В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей: размер штрафовВ Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей: размер штрафов
В Украине возобновлена работа системы автоматического взвешивания и штрафования грузовых автомобилей за нарушение габаритно-весовых норм.
Об этом сообщает Укртрансбезопасность.
Как отмечается, в тестовом режиме система начала работать с 16 мая, штрафы будут начисляться с 23 мая.
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«За первый день работы WIM-комплексов в автоматическом режиме зафиксировано 168 ТС, которые двигались с нарушением габаритно-весовых норм. Вес самого тяжелого ТС составил 62,4 т, при максимально разрешенных для автопоезда 40 т (п.22.5 ПДД) «Превышение ГВ-нормы — 40,4%. В целом превысили максимально допустимый вес свыше 30% — 13 ТС», — говорится в сообщении.
Размеры штрафов с 23 мая:
  • от 5% до 10% — 8 500 грн;
  • от 10% до 20% — 17 000 грн;
  • от 20% до 30% — 34 000 грн;
  • более 30% установленной нормы — 51 000 грн.
Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или отделах безопасности дорожного движения департаментов Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.
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В Украине действуют европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям. С максимальными значениями параметров транспортных средств можно ознакомиться по ссылке.

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По материалам: Finance.ua
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