В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей: размер штрафов — Finance.ua

В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей: размер штрафов

Сегодня 19:05 — Казна и Политика

В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей: размер штрафов

В Украине возобновлена работа системы автоматического взвешивания и штрафования грузовых автомобилей за нарушение габаритно-весовых норм.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

Как отмечается, в тестовом режиме система начала работать с 16 мая, штрафы будут начисляться с 23 мая.

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«За первый день работы WIM-комплексов в автоматическом режиме зафиксировано 168 ТС, которые двигались с нарушением габаритно-весовых норм. Вес самого тяжелого ТС составил 62,4 т, при максимально разрешенных для автопоезда 40 т (п.22.5 ПДД) «Превышение ГВ-нормы — 40,4%. В целом превысили максимально допустимый вес свыше 30% — 13 ТС», — говорится в сообщении.

Размеры штрафов с 23 мая:

от 5% до 10% — 8 500 грн;

от 10% до 20% — 17 000 грн;

от 20% до 30% — 34 000 грн;

более 30% установленной нормы — 51 000 грн.

Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или отделах безопасности дорожного движения департаментов Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.

В Украине действуют европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям. С максимальными значениями параметров транспортных средств можно ознакомиться по ссылке

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