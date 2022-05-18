В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей: размер штрафов — Finance.ua

«За первый день работы WIM-комплексов в автоматическом режиме зафиксировано 168 ТС, которые двигались с нарушением габаритно-весовых норм. Вес самого тяжелого ТС составил 62,4 т, при максимально разрешенных для автопоезда 40 т (п.22.5 ПДД) «Превышение ГВ-нормы — 40,4%. В целом превысили максимально допустимый вес свыше 30% — 13 ТС», — говорится в сообщении.
Размеры штрафов с 23 мая:
от 5% до 10% — 8 500 грн;
от 10% до 20% — 17 000 грн;
от 20% до 30% — 34 000 грн;
более 30% установленной нормы — 51 000 грн.
Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или отделах безопасности дорожного движения департаментов Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.